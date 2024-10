Thesocialpost.it - Alessia morta a 21 anni dopo intervento al seno: “Decesso per infezione da stafilococco”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Undi chirurgia estetica che avrebbe dovuto realizzare un sogno si è trasformato in un incubo.Neboso, estetista di San Pietro a Patierno, aveva deciso di sottoporsi ad un’operazione per rifarsi il, ma a seguito di complicazioni è deceduta a settembre 2023. Daldiè nata un’inchiesta che vede coinvolti diversi professionisti della clinica dove si era operata. Leggi anche:muore a 21l’alIl sogno trasformato in tragediasi era sottoposta all’presso la clinica Gianturco di Napoli l’11 settembre 2023. L’operazione sembrava essere riuscita, e per una settimana tutto era andato per il meglio. Tuttavia, a partire dal 18 settembre, la sua salute ha cominciato a peggiorare.