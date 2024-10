Alessandro Lucà scomparso da due mesi, la mamma del 27enne: “Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessandro Lucà, 27enne di Gioiosa Ionica, nel Reggino, è scomparso dopo essersi allontanato da casa. Il 9 agosto ha chiamato i genitori, poi di lui non si è saputo più nulla e il suo cellulare risulta spento. "Se qualcuno dovesse vederlo, vi prego di darmi notizie", ha scritto la mamma in un appello sui social. Fanpage.it - Alessandro Lucà scomparso da due mesi, la mamma del 27enne: “Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)di Gioiosa Ionica, nel Reggino, èdopo essersi allontanato da casa. Il 9 agosto ha chiamato i genitori, poi di lui non si è saputo più nulla e il suo cellulare risulta spento. "Se qualcuno dovesse vederlo, vidi darmi notizie", ha scritto lain un appello sui social.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ma è davvero tutto lecito? Aurora Ramazzotti pubblica chat con amico scomparso - Selvaggia Lucarelli la inchioda - Ogni abbraccio potrebbe essere l’ultimo. Al momento Aurora non ha risposto alla frecciatina di Selvaggia e non sappiamo se lo farà. Ma cosa c’entra Selvaggia Lucarelli? Fonte: Instagram Il commento di Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli ha pubblicato fra le sue stories quella di Aurora Ramazzotti, cancellando il nome dell’interessata. (Donnapop.it)

Luca Salvadori - il gesto dei rivali per il pilota scomparso : “Non correremo le ultime due gare e il titolo che ha sempre sognato sarà suo” - Grazie per ogni momento vissuto insieme. “Luca, sono anni che le nostre strade si incrociano in pista, ma mai come quest’anno ci siamo dati battaglia. Noi non saremo presenti a Imola né a Cervesina a fare la gara”. Questo campionato è tuo, e lo sarà per sempre. “Questo titolo è tuo, Luca, e te lo sei guadagnato con merito, gara dopo gara. (Ilgiorno.it)

Luca Giurato - dalla moglie amatissima al figlio avuto dal primo matrimonio : la vita privata del giornalista scomparso - Ci sono volute le 7 fatiche di Ercole, più le mie, per invitarla a prendere un caffè e poi una cena. Vado a Montecitorio e chiedo a un amico, dove potessi trovarla. Cosa sappiamo della vita privata di Giurato? Nonostante la grande notorietà, l’interessato ha sempre cercato di rimanere lontano dai pettegolezzi e circa la sua sfera intima si è sempre saputo molto poco. (Donnapop.it)