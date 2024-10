Tutto.tv - Al via la nuova stagione de “Le Iene presentano: Inside” su Italia 1

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Parte oggi, giovedì 10 ottobre, in prima serata su1 ladi “Le”, lo spin-off del celebre programma “Le“, ideato da Davide Parenti. Questo format si distingue per l’approfondimento di alcuni argomenti trattati nella trasmissione originale, fornendo ulteriori dettagli ed elementi inediti. La prima puntata: “Gli esorcismi di Don Barone” La puntata di apertura, intitolata “Gli esorcismi di Don Barone”, è un’inchiesta condotta da Gaetano Pecoraro e Alessia Rafanelli. Si concentra sulla controversa figura di Don Michele Barone, un ex prete che si dichiarava esorcista. Grazie anche all’esposizione mediatica fornita da “Le”, Don Barone è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per lesioni e maltrattamenti ai danni di una tredicenne.