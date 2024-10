Addio ad Antonio Luongo, a Serre proclamato il lutto cittadino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali dell’assessore Antonio Luongo, che si terranno oggi, 10 ottobre, alle ore 16:00 presso il Santuario Maria SS Dell’Olivo.Il lutto cittadino In segno di rispetto, il Comune ha disposto la Salernotoday.it - Addio ad Antonio Luongo, a Serre proclamato il lutto cittadino Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il sindaco diOpramolla, hailin occasione dei funerali dell’assessore, che si terranno oggi, 10 ottobre, alle ore 16:00 presso il Santuario Maria SS Dell’Olivo.IlIn segno di rispetto, il Comune ha disposto la

