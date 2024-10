Napolipiu.com - Adani: “Arbitri e Var sono una pagliacciata, situazione fuori controllo”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Daniele, durante la trasmissione “Viva el Futbol”, non ha risparmiato critiche feroci aglie al Var. Danieleè esploso in diretta tv contro le decisioni arbitrali e l’utilizzo del Var nelle partite di Serie A. «Siamo arrivati a un punto in cui non si capisce più nulla:e Var stanno diventando protagonisti per le ragioni sbagliate», ha dichiaratosenza mezzi termini, durante la trasmissione Viva el Futbol. L’ex difensore ha puntato il dito contro la mancanza di coerenza e chiarezza nelle decisioni, aggiungendo che questa confusione sta distruggendo la credibilità del calcio italiano. Episodi da Monza-Roma a Fiorentina-Milan: il caos arbitralenon si è fermato alle parole generali, ma ha fatto esempi concreti.