Ilrestodelcarlino.it - Accordo con l’università

(Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ stato presentato ieri al Caffè Letterario l’tra la Fermana e Unimc per nuove figure professionali legate al corso di ’Consulente Giuridico per lo sport’. Queste figure faranno stage ed esperienze lavorative all’interno di società sportive, passando dalla teoria alla pratica, portando la loro freschezza negli studi e la conoscenza delle norme nelle società sportive. Corso di laurea che nasce nel 2021-22 su iniziativa proprio del professor Stefano Pollasstrelli, direttore del dipartimento di Giurisprudenza che conferma come "tra gli stakeholder, riconosciuti dal Ministero del, a fondamento di tale corso quattro anni fa ci fu proprio la Fermana. Oggi quell’intesa di allora per la nascita del Corso di Laurea si concretizza con questoquadro. Siamo onorati di questa partnership e non abbiamo avuto la minima esitazione nel buttare giù unquadro.