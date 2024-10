A Roma torna il crocifisso in classe: la proposta approvata in municipio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il crocifisso torna in classe, approvata la proposta della destra nel VI municipio: "Un passo per difendere le nostre tradizioni", dice il presidente della commissione Scuola, Gabriele Manzo di Fratelli d'Italia. Fanpage.it - A Roma torna il crocifisso in classe: la proposta approvata in municipio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilinladella destra nel VI: "Un passo per difendere le nostre tradizioni", dice il presidente della commissione Scuola, Gabriele Manzo di Fratelli d'Italia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il "Christus triumphans" è tornato alla sua vividezza originale : una serata dedicata al crocifisso romanico della Cattedrale - Il vescovo Livio Corazza presiederà venerdì in Cattedrale la santa messa alle 20.30, al termine della quale sarà presentato il restauro del “Christus triumphans”, il grande crocifisso che era in precedenza sopra l’ingresso della sacrestia e che ora sarà collocato sull’altare maggiore. La... (Forlitoday.it)

Torna a Empoli come ogni 25 anni la processione del Crocifisso delle Grazie - 30, monsignor Marco Frisina, biblista e compositore di musica sacra e di musiche da film tra i più apprezzati del nostro tempo, dirigerà un concerto di proprie composizioni. La settimana di celebrazioni si apre sabato 7 settembre, dalle 16 alle 23, in piazza della Vittoria, con la missione di evangelizzazione che coinvolge numerose associazioni ecclesiali. (Corrieretoscano.it)

Prato - torna la tradizione del triduo del Crocifisso miracoloso di Santa Caterina - Per lui sarà una celebrazione speciale, perché sarà la prima nella basilica delle monache Domenicane da quando ha abbracciato la vocazione religiosa. Prato, 19 agosto 2024 - Nel monastero di San Vincenzo si celebra il Triduo del Crocifisso miracoloso di Santa Caterina de' Ricci. Per quanto riguarda il Triduo del Crocifisso, come ogni anno, sono molto attesi i tre giorni dedicati al prodigio del ... (Lanazione.it)