'Zaino sospeso', un progetto per donare materiale scolastico agli alunni bisognosi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un progetto di solidarietà che coinvolge la comunità e si rivolge agli alunni più bisognosi. E' lo 'Zaino sospeso', organizzato dal Lions Club nazionale e messo in opera sul territorio dal Lions Club di Bondeno. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySostanzialmente, chiunque può Ferraratoday.it - 'Zaino sospeso', un progetto per donare materiale scolastico agli alunni bisognosi Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Undi solidarietà che coinvolge la comunità e si rivolgepiù. E' lo '', organizzato dal Lions Club nazionale e messo in opera sul territorio dal Lions Club di Bondeno. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySostanzialmente, chiunque può

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Follia ambientalista : sospeso il progetto del telescopio Ue che protegge la Terra - Il Tar ferma la costruzione in Sicilia dell’osservatorio finanziato dall’Esa per bloccare le meteoriti. Adolfo Urso: decisione in tempi rapidi. Continua a leggere . (Laverita.info)

“Libro Sospeso” - un progetto per aiutare le famiglie in difficoltà con figli in età scolare. L’iniziativa in Toscana - . L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie in difficoltà con figli in età scolare, fornendo loro i libri di testo di cui hanno bisogno. Il Comune di Grosseto ha lanciato il progetto "Libro Sospeso", un'iniziativa volta a riflettere sul concetto del dono e a offrire una seconda vita ai libri di testo che non sono più necessari a chi li possedeva. (Orizzontescuola.it)