Un milione di granelli di sabbia e consegna del Mercurius Prize (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà una proiezione speciale al cinema Beltrade di Milano (venerdì 18 ottobre, ore 20) ad inaugurare il tour del film documentario Un milione di granelli di sabbia, che vede come protagoniste la psicoterapeuta Eva Pattis Zoja e le storie di bambini ucraini, yazidi e cinesi.Diretto da Andrea Milanotoday.it - Un milione di granelli di sabbia e consegna del Mercurius Prize Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà una proiezione speciale al cinema Beltrade di Milano (venerdì 18 ottobre, ore 20) ad inaugurare il tour del film documentario Undidi, che vede come protagoniste la psicoterapeuta Eva Pattis Zoja e le storie di bambini ucraini, yazidi e cinesi.Diretto da Andrea

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alle piccole e medie imprese mancano oltre 828mila lavoratori “green” - In Italia cresce la spinta verso le fonti rinnovabili e la transizione verde, eppure le PMI impegnate a ridurre l’impatto delle proprie attività fanno fatica a trovare personale qualificato: mancano i ... (primaonline.it)

Crescono le multe in Italia a settembre 2024, milioni di incassi - A settembre 2024 le multe in Italia sono molto cresciute, con diversi milioni incassi dalle istituzioni per le infrazioni al Codice della Strada ... (virgilio.it)

I ghisa fanno festa e il Comune pure. In un anno un milione di multe in più - Contravvenzioni salite a 4 milioni. Sala: "Dati sui reati gonfiati da denunce dei city user". In strada lo scorso anno 23 nuove pattuglie: il problema restano le periferie ... (ilgiornale.it)