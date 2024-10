Uccise la sorella Alice con 20 coltellate, Cassazione conferma condanna Alberto Scagni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alberto Scagni è stato condannato a 24 anni e sei mesi. I giudici della Corte di Cassazione, confermando le condanne di primo e secondo grado, non hanno riconosciuto la tesi dei suoi difensori Mirko Bettolli e Alberto Caselli Lapeschi, secondo i quali Scagni non avrebbe agito con premeditazione la sera del primo maggio L'articolo Uccise la sorella Alice con 20 coltellate, Cassazione conferma condanna Alberto Scagni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –è statoto a 24 anni e sei mesi. I giudici della Corte dindo le condanne di primo e secondo grado, non hanno riconosciuto la tesi dei suoi difensori Mirko Bettolli eCaselli Lapeschi, secondo i qualinon avrebbe agito con premeditazione la sera del primo maggio L'articololacon 20proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Uccise la sorella Alice con 20 coltellate - Cassazione conferma condanna Alberto Scagni - . (Adnkronos) – Alberto Scagni è stato condannato a 24 anni e sei mesi. I giudici della Corte di Cassazione, confermando le condanne di primo e secondo grado, non hanno riconosciuto la tesi dei suoi difensori Mirko Bettolli e Alberto Caselli Lapeschi, secondo i quali Scagni non avrebbe agito con premeditazione la sera del primo maggio […] The post Uccise la sorella Alice con 20 coltellate, ... (Lidentita.it)

Per Alberto Scagni confermata la condanna in Cassazione - accolto dalla Cedu il ricorso della famiglia sugli allarmi ignorati - L’indagine è stata archiviata la scorsa primavera dal gip che ha ritenuto che l’omicidio della donna “imprevedibile”. Niente e nessuno riporta in vita Alice, ma il dovere di perseguire Verità e Giustizia sarà per noi fino all’ultimo nei nostri pensieri. La battaglia dei genitori, da tempo, è incentrata intorno agli allarmi ignorati rispetto alla salute mentale del figlio, che sarebbe stata ... (Ilfattoquotidiano.it)

Omicidio Alice Scagni - Cassazione conferma condanna a 24 anni per il fratello Alberto - La Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni e 6 mesi per Alberto Scagni, fratello di Alice, la donna uccisa il primo maggio del 2022 a Genova. Continua a leggere . La difesa dell'uomo aveva sostenuto che non vi fosse premeditazione del delitto, soprattutto alla luce della seminfermità mentale riconosciuta in primo e secondo grado. (Fanpage.it)