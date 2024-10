Lanazione.it - Torna l'Ecomaratona Pratese: ecco i percorsi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prato, 9 ottobre 2024 - Tutto pronto l'. In questa sesta edizione ben quattro opportunità per i podisti: alla maratona e alla mezza si aggiungono la Corri Avis di 14 km e la CamminAvis di 7 km. Lo start è previsto per domenica 13 ottobre alle 8:30 alle Cascine di Tavola con tanti premi per i vincitori e i partecipanti per vivere una domenica in mezzo alla natura e di corsa. "Sarà una manifestazione naturalistica e dove i partecipanti correranno su strade sterrate e in mezzo al parco delle Cascine di Tavola e attraverseranno i comuni di Poggio a Caiano, Carmignano oltre a Prato con splendidi paesaggi - spiega il presidente della Podistica, Raffaele Moccia - Avremo gli amici supermaratoneti e si è iscritta a livello femminile Elisa Parrini che sicuramente cercherà di battere il record della gara.