Tiro a segno, il DT Ussorio prima delle finali di Coppa del Mondo “Vogliamo chiudere in bellezza” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manca ancora un evento alla chiusura della stagione 2024 di Tiro a segno. Stiamo parlando delle finali di Coppa del Mondo, quest’anno in scena in India, precisamente in quel di Nuova Dehli. L’evento sarà contrassegnato dalla presenza di quattro tiratori azzurri. Saranno della partita ovviamente gli eroi di Parigi 2024 Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, rispettivamente argento e bronzo nell’ultima rassegna a cinque cerchi nella pistola ad aria compressa 10 metri. Prevista inoltre la presenza di Danilo Dennis Sollazzo nella carabina ad aria compressa 10 metri oltre che di Massimo Spinella, impegnato nella pistola automatica. Forfait invece di Edoardo Bonazzi, il quale ha dovuto rinunciare alla competizione a causa di impegni inderogabili con il corpo delle Fiamme Gialle. Oasport.it - Tiro a segno, il DT Ussorio prima delle finali di Coppa del Mondo “Vogliamo chiudere in bellezza” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manca ancora un evento alla chiusura della stagione 2024 di. Stiamo parlandodidel, quest’anno in scena in India, precisamente in quel di Nuova Dehli. L’evento sarà contrassegnato dalla presenza di quattro tiratori azzurri. Saranno della partita ovviamente gli eroi di Parigi 2024 Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, rispettivamente argento e bronzo nell’ultima rassegna a cinque cerchi nella pistola ad aria compressa 10 metri. Prevista inoltre la presenza di Danilo Dennis Sollazzo nella carabina ad aria compressa 10 metri oltre che di Massimo Spinella, impegnato nella pistola automatica. Forfait invece di Edoardo Bonazzi, il quale ha dovuto rinunciare alla competizione a causa di impegni inderogabili con il corpoFiamme Gialle.

