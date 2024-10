Liberoquotidiano.it - Supermicro presenta un nuovo design di sistema versatile per l'intelligenza artificiale che offre ottimizzazione e flessibilità all'edge

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilserver 3U supporta fino a 18 GPU eprocessori dual Intel® Xeon® serie 6900 con P-core SAN JOSE, Calif., 9 ottobre 2024 /PRNewswire/Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per, cloud, storage e 5G/, annuncia il lancio di una nuova piattaforma infrastrutturalee ad alta densità, ottimizzata per l'inferenza dell'ai margini della rete. Con l'adozione da parte delle aziende di modelli linguistici complessi (LLM) nelle loro operazioni quotidiane, è necessario acquisirehardware in grado di dedurre grandi volumi di dati in sedi periferiche con una latenza minima.