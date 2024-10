Striscia la notizia, le anticipazioni del nuovo servizio di Valerio Staffelli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, piccolo comune a sud di Milano che – dopo le dichiarazioni di Fedez la notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino («Lo ammazzo, io sono di Rozzano!») – è ora conosciuto in tutta Italia. «L’etichetta che ci ha attaccato non l’accetto: i rozzanesi sono tutt’altro», dichiara il primo cittadino del comune milanese. «Fedez è da ringraziare per il contributo che ha dato a Rozzano, un po’ meno quando usa la nostra città con questa accezione che non condividiamo», prosegue Ferretti. «Fedez voleva fare paura usando il nome di Rozzano?», chiede Staffelli. «Probabilmente ha voluto fare un po’ il bulletto. 361magazine.com - Striscia la notizia, le anticipazioni del nuovo servizio di Valerio Staffelli Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)laconsegna il Tapiro d’oro a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35),consegna il Tapiro d’oro a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, piccolo comune a sud di Milano che – dopo le dichiarazioni di Fedez la notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino («Lo ammazzo, io sono di Rozzano!») – è ora conosciuto in tutta Italia. «L’etichetta che ci ha attaccato non l’accetto: i rozzanesi sono tutt’altro», dichiara il primo cittadino del comune milanese. «Fedez è da ringraziare per il contributo che ha dato a Rozzano, un po’ meno quando usa la nostra città con questa accezione che non condividiamo», prosegue Ferretti. «Fedez voleva fare paura usando il nome di Rozzano?», chiede Staffelli. «Probabilmente ha voluto fare un po’ il bulletto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Striscia la Notizia - Valerio Staffelli a Cristiano Iovino : “Non è che Fedez ha comprato il tuo silenzio?”. La reazione del personal trainer - Quando Staffelli domanda come mai non abbia deciso di agire legalmente contro i responsabili dell’aggressione, Cristiano risponde: “Non mi va di parlare…”, aggiungendo: “A me il dente non l’ha rotto nessuno: se c’è stato un dente rotto, non era il mio. ” “Non è che Fedez ha comprato il suo silenzio?”, incalza l’inviato. (Isaechia.it)

Striscia la notizia - Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro ad Alvaro Morata - Per l’attaccante del Milan è il primo Tapiro d’oro della carriera. Ora lasciate tranquillo il sindaco, è stato solo uno scherzo. . «Magari il sindaco dovrebbe migliorare il suo Tik Tok e fare qualche balletto. 35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro ad Alvaro Morata, dopo che Marco Ballarini, sindaco di Corbetta (MI), ha annunciato sui suoi social che l’attaccante milanista sarebbe ... (361magazine.com)

Striscia la Notizia - Tapiro a Fedez : Valerio Staffelli svela cos’è successo dopo la consegna - La tensione tra Fedez e Striscia la Notizia potrebbe ulteriormente aggravarsi, specialmente se l’artista dovesse intraprendere un’azione legale. Poi conclude: “Ha anche detto che mi porterà in tribunale”. L’inviato di Striscia la Notizia ha intercettato il rapper per consegnargli il celebre Tapiro d’Oro ma Fedez non ha reagito bene alla situazione. (Anticipazionitv.it)