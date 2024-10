Strangola e uccide la moglie nel letto davanti ai figli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha Strangolata la moglie nel letto matrimoniale, davanti ai figli, il 30enne albanese Lulzim Toci, fermato dai carabinieri stamattina poco dopo il delitto . Lui bracciante agricolo saltuario, la vittima, Eleonor Toci, aveva invece 24 anni e non lavorava. A chiamare i carabinieri è stata la cognata della coppia. Il 30enne infatti, dopo il delitto, è andato a casa della cognata, chiedendole di accompagnarlo Feedpress.me - Strangola e uccide la moglie nel letto davanti ai figli Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hata lanelmatrimoniale,ai, il 30enne albanese Lulzim Toci, fermato dai carabinieri stamattina poco dopo il delitto . Lui bracciante agricolo saltuario, la vittima, Eleonor Toci, aveva invece 24 anni e non lavorava. A chiamare i carabinieri è stata la cognata della coppia. Il 30enne infatti, dopo il delitto, è andato a casa della cognata, chiedendole di accompagnarlo

