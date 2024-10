Tvzap.it - Stardust House diventa “Creator Academy”: nuovo format e nuovo corso al via

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l’intento di potenziare le competenze nell’ambito dell’influencer marketing, la, giunta alla sua quinta edizione, si trasforma in un autentico hubivo per giovani talenti grazie alla nascita della “”. L’, che si terrà da ottobre 2024 a giugno 2025, accoglierà 10emergenti, offrendo loro un perdi formazione completo e mirato allo sviluppo professionale. LaL’offrirà un perivo di oltre 20 ore settimanali, suddiviso tra corsi di base e corsi specialistici. Grazie a collaborazioni con istituzioni di rilievo nel settore della formazione, come Talent Garden e NABA, gli studenti potranno contare sull’insegnamento di esperti riconosciuti nei campi del marketing, della comunicazione e dell’intrattenimento.