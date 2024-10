Simona Ventura e Giovanni Terzi, passeggiata milanese… al bacio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La passeggiata a Milano di Simona Ventura e Giovanni Terzi non è sfuggita all’occhio indiscreto dei paparazzi. La coppia era all’uscita da un ristorante in corso Sempione e poi a spasso. Impossibile non notare i loro baci romantici e appassionati, che raccontano un amore da favola. Marito e moglie da pochi mesi (nonostante la loro storia d’amore vada avanti da sei anni) dimostrano una volta di più di essere al settimo cielo quando sono insieme, e perfettamente in sintonia. A spasso con Hugo Un bacio per i fotografiSimona Ventura e Giovanni Terzi non sono soli nella loro passeggiata sotto il sole tiepido di Milano. Con loro c’è anche Hugo, il jack russell che fa compagnia alla conduttrice dal 2008 e a cui lei è molto affezionata. Uscendo dal ristorante in cui hanno pranzato, Simona e Giovanni si scambiano un bel bacio a favore di flash. Lookdavip.tgcom24.it - Simona Ventura e Giovanni Terzi, passeggiata milanese… al bacio Leggi tutta la notizia su Lookdavip.tgcom24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laa Milano dinon è sfuggita all’occhio indiscreto dei paparazzi. La coppia era all’uscita da un ristorante in corso Sempione e poi a spasso. Impossibile non notare i loro baci romantici e appassionati, che raccontano un amore da favola. Marito e moglie da pochi mesi (nonostante la loro storia d’amore vada avanti da sei anni) dimostrano una volta di più di essere al settimo cielo quando sono insieme, e perfettamente in sintonia. A spasso con Hugo Unper i fotografinon sono soli nella lorosotto il sole tiepido di Milano. Con loro c’è anche Hugo, il jack russell che fa compagnia alla conduttrice dal 2008 e a cui lei è molto affezionata. Uscendo dal ristorante in cui hanno pranzato,si scambiano un bela favore di flash.

“Non sono stato invitato al matrimonio. Non me l’aspettavo da una mia grande amica” : Cristiano Malgioglio attacca Simona Ventura a Che tempo che fa - Tra toni entusiastici e un po’ di vena polemica, al Tavolo di Che tempo che fa è stato centrale, come era logico immaginare, il matrimonio di Simona Ventura con Giovanni Terzi. Ad aprire le danze della discussione è Diego Abatantuono. La Ventura confessa sconsolata che è vero, e Fabio Fazio, curioso, domanda chi tra i presenti al Tavolo fosse stato invitato. (Ilfattoquotidiano.it)

A Che tempo che fa si sfiora il litigio : Malgioglio e Simona Ventura in guerra - ecco cosa è successo - Malgioglio, senza nascondere un certo malcontento, ha tuonato in questo modo nei confronti di Simona Ventura: “Io non sono stato invitato… Me lo aspettavo da un’amica”. Cristiano Malgioglio e la polemica con Simona Ventura da Fabio Fazio La scorsa edizione, al Tavolo di Che Tempo Che Fa si è parlato a lungo delle nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi e proprio ieri, durante la nuova stagione ... (Donnapop.it)

“Perché non mi hai invitato alle nozze?”. Cristiano Malgioglio imbarazza Simona Ventura in diretta - Simona Ventura, la confessione intima su Giovanni Terzi Cristiano Malgioglio bacchetta Simona Ventura per il matrimonio Durante il Tavolo di Che tempo che fa, Cristiano Malgioglio si è intromesso nel tema matrimonio relativo a Simona Ventura, ammettendo di non aver ricevuto l’invito di partecipazione: “Io non sono stato invitato“. (Caffeinamagazine.it)