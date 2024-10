Lapresse.it - Siena, rettore ateneo denuncia violenza sessuale in residenza universitaria

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildell’Università di, Roberto Di Pietra, ha reso nota ieri, con una mail alla comunità accademica, una vicenda diin unasenese che risalirebbe a diversi mesi fa, al punto che ci sarebbe stato già il rinvio a giudizio. Oggi l’dispiega, in un comunicato, le ragioni che hanno spinto ilre quanto accaduto. “L’Università disi distingue da tempo per il suo impegno contro ogni forma di discriminazione edi genere e a favore di una cultura del rispetto dei valori assoluti di libertà e dignità della persona su cui si fondano lo Statuto e il Codice Etico – si legge nella nota diffusa a chiarimento – Sono moltissime le iniziative che l’ha realizzato negli ultimi mesi e, ancora di più, quelle che sta programmando per l’immediato futuro.