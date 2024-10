Lanazione.it - Si apre con un omaggio a Enrico Berlinguer la terza giornata di ValdarnoCinema Film Festival

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Sicon un, a 40 anni dalla sua scomparsa, con la proiezione di “Arrivederci!” di Michele Mellara e Alessandro Rossi ladi, in programma giovedì 10 ottobre alle 21 presso il Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo). L’ingresso è gratuito. Arrivederci! di Michele Mellara e Alessandro Rossi che saranno presenti in sala è tratto in larga parte dalato sui funerali del politico e da una serie di materialiici provenienti dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, la proiezione sarà preceduta dalla presentazione del libro “Solo la verità lo giuro” di Antonio Padellaro.