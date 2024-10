Serie A, anticipi e posticipi: ecco il programma fino alla fine del 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Approfittando della sosta per gli impegni della nazionale e seguendo un programma annunciato già ad inizio stagione, la Lega calcio Serie A ha stilato il programma di anticipi e posticipi da qui a fine anno, comprese le prime partite del 2025. ecco il programma dalla 14a alla 18a giornata del girone d’andata e relativa programmazione televisiva. Spiccano Fiorentina-Inter l’1 dicembre, Atalanta-Milan venerdì 6 dicembre, il derby dell’appennino Bologna-Fiorentina il 15 dicembre, Juventus-Fiorentina e Milan-Roma il 29 dicembre. 14a Giornata 29/11/2024 Venerdì 20.45 Cagliari-Hellas Verona (Dazn) 30/11/2024 Sabato 15.00 Como-Monza Dazn, Sabato 18.00 Milan-Empoli Dazn, Sabato 20.45 Bologna-Venezia Dazn/Sky 01/12/2024 Domenica 12.30 Udinese-Genoa Dazn, Domenica 15.00 Parma-Lazio Dazn, Domenica 15.00 Torino-Napoli Dazn, Domenica 18.00 Fiorentina-Inter Dazn/Sky, Domenica 20. Sport.quotidiano.net - Serie A, anticipi e posticipi: ecco il programma fino alla fine del 2024 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Approfittando della sosta per gli impegni della nazionale e seguendo unannunciato già ad inizio stagione, la Lega calcioA ha stilato ildida qui aanno, comprese le prime partite del 2025.il14a18a giornata del girone d’andata e relativazione televisiva. Spiccano Fiorentina-Inter l’1 dicembre, Atalanta-Milan venerdì 6 dicembre, il derby dell’appennino Bologna-Fiorentina il 15 dicembre, Juventus-Fiorentina e Milan-Roma il 29 dicembre. 14a Giornata 29/11/Venerdì 20.45 Cagliari-Hellas Verona (Dazn) 30/11/Sabato 15.00 Como-Monza Dazn, Sabato 18.00 Milan-Empoli Dazn, Sabato 20.45 Bologna-Venezia Dazn/Sky 01/12/Domenica 12.30 Udinese-Genoa Dazn, Domenica 15.00 Parma-Lazio Dazn, Domenica 15.00 Torino-Napoli Dazn, Domenica 18.00 Fiorentina-Inter Dazn/Sky, Domenica 20.

