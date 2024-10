Selfie e strette di mano: la sinistra attacca Il Tempo ma flirta con l'amico di Hamas (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'architetto-imam Mohammed Hannoun era di casa nelle istituzioni italiane. Ad aprirgli le porte del Parlamento erano stati Partito democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra italiana che lo avevano invitato come esperto conferenziero per dibattere della situazione in Israele e Palestina. Ma chi è Mohammed Hannoun? Pubblicamente - nonostante molte dichiarazioni perlomeno discutibili sullo Stato ebraico- si presenta come un benefattore, essendo a capo dell'Abspp, l'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese con sede a Genova. Iltempo.it - Selfie e strette di mano: la sinistra attacca Il Tempo ma flirta con l'amico di Hamas Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'architetto-imam Mohammed Hannoun era di casa nelle istituzioni italiane. Ad aprirgli le porte del Parlamento erano stati Partito democratico, Movimento 5 Stelle eitaliana che lo avevano invitato come esperto conferenziero per dibattere della situazione in Israele e Palestina. Ma chi è Mohammed Hannoun? Pubblicamente - nonostante molte dichiarazioni perlomeno discutibili sullo Stato ebraico- si presenta come un benefattore, essendo a capo dell'Abspp, l'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese con sede a Genova.

