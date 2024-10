Amica.it - Selena Gomez ci tenta con le sue Apple Cider Nails

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l’autunno alle porte, la voglia di rinnovare il proprio look è dietro l’angolo. E le unghie non fanno eccezione. Spesso siamo alla ricerca di nuovi spunti per sperimentare qualcosa di diverso dai soliti colori (anche se non perdono mai il loro fascino). Per prendere ispirazione, basta aprire TikTok, Pinterest e Instagram: lì troveremo ciò di cui abbiamo bisogno. Nuove tendenze, nuovi spunti e idee originali e innovative. Questa volta corrono in nostro aiuto, diventata recentemente miliardaria grazie al suo beauty brand Rare Beauty, e le sue. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova tendenza manicure.