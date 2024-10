Se mi copi non vale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Temptation Island sbarca su Rai 2? In un certo senso sì. La Rai, evidentemente attratta dal successo del programma di Filippo Bisciglia, ha deciso di dire la sua con poca fantasia! Il promo del nuovo programma Se mi lasci non vale, affidato a Luca Barbareschi, conferma i sospetti della vigilia: la voce del conduttore accompagna le immagini delle coppie in crisi che prenderanno parte al programma mostrate con montaggio che, per velocità, ritmo e inquadrature, richiama quello del reality di Canale 5. Se Mi Lasci non vale, il promo sembra quello di Temptation Island Ma questi elementi puramente tecnici non sono le uniche ‘affinità’. L’ambientazione di Se mi lasci non vale è una villa con piscina, molto simile alla location in cui alloggiano i protagonisti dello show prodotto da Maria De Filippi. Davidemaggio.it - Se mi copi non vale Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Temptation Island sbarca su Rai 2? In un certo senso sì. La Rai, evidentemente attratta dal successo del programma di Filippo Bisciglia, ha deciso di dire la sua con poca fantasia! Il promo del nuovo programma Se mi lasci non, affidato a Luca Barbareschi, conferma i sospetti della vigilia: la voce del conduttore accompagna le immagini delle coppie in crisi che prenderanno parte al programma mostrate con montaggio che, per velocità, ritmo e inquadrature, richiama quello del reality di Canale 5. Se Mi Lasci non, il promo sembra quello di Temptation Island Ma questi elementi puramente tecnici non sono le uniche ‘affinità’. L’ambientazione di Se mi lasci nonè una villa con piscina, molto simile alla location in cui alloggiano i protagonisti dello show prodotto da Maria De Filippi.

