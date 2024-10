Sarah Ferguson torna a parlare del tumore: “Pensavo fosse una sentenza di morte” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarah Ferguson è molto amata dai sudditi inglesi, anche se il suo matrimonio con il Principe Andrea si è concluso da decenni e non senza alcun scandalo. Ma adesso quel periodo sembra lontano e l’ex coppia reale ha scelto, anche, di vivere nuovamente sotto lo stesso tetto, nella Royal Lodge, una residenza che fa parte del Castello di Windsor. L’ex nuora di Re Carlo III, ultimamente, ha vissuto anche un periodo davvero complicato, sul lato della salute, perché ha ricevuto la diagnosi di due tumori, uno alla pelle e uno al seno. Da questi episodi, che l’hanno, ovviamente, colpita profondamente, la Duchessa di York ha capito l’importanza della prevenzione e, adesso, ha deciso di parlare apertamente della sua esperienza per sensibilizzare tutte le altre donne. Dilei.it - Sarah Ferguson torna a parlare del tumore: “Pensavo fosse una sentenza di morte” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è molto amata dai sudditi inglesi, anche se il suo matrimonio con il Principe Andrea si è concluso da decenni e non senza alcun scandalo. Ma adesso quel periodo sembra lontano e l’ex coppia reale ha scelto, anche, di vivere nuovamente sotto lo stesso tetto, nella Royal Lodge, una residenza che fa parte del Castello di Windsor. L’ex nuora di Re Carlo III, ultimamente, ha vissuto anche un periodo davvero complicato, sul lato della salute, perché ha ricevuto la diagnosi di due tumori, uno alla pelle e uno al seno. Da questi episodi, che l’hanno, ovviamente, colpita profondamente, la Duchessa di York ha capito l’importanza della prevenzione e, adesso, ha deciso diapertamente della sua esperienza per sensibilizzare tutte le altre donne.

