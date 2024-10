Iltempo.it - Rom-E 2024, grande successo della quarta edizione del festival sull'ecosostenibilità

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un grandissimodi pubblico: nonostante la pioggia del sabato, la festa non si è fermata e aziende e pubblico hanno animato le giornate di Rom-Etra giochi e sorrisi. Villa Borghese e Piazza Mignanelli hanno ospitato le famose strutture specchiate a forma di casetta che sono state a loro volta la location perfetta per i tanti contenuti proposti ai visitatori. Rom-E ha trasformato la città eterna, con la sua bellezza e storicità, nel palcoscenico ideale per esplorare il futuro, con focus particolare. Oltre 300.000 visitatori e oltre 150 test drive nel centro di Roma dove le numerose aziende espositrici hanno animato ilcon contenuti, prodotti, iniziative, musica, giochi per 3 giornate vissute all'insegnasostenibilità ambientale: questo è stato Rom-E