Re Carlo, il cancro lo ferma: l'evento a cui non aveva mai rinunciato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Re Carlo III non parteciperà al vertice sul cambiamento climatico COP29, che si terrà a novembre a Baku, in Azerbaigian. La decisione, motivata dalla necessità di dare priorità alle cure per il cancro a cui il Sovrano si sta sottoponendo, rappresenta un'importante assenza, dato il forte impegno di Carlo nelle questioni ambientali. È infatti uno dei temi che ha perseguito con maggiore impegno fin da quando era ancora Principe di Galles ma, purtroppo, viste le sue condizioni di salute dedicate avrebbe preferito rinunciare al viaggio e prendersi cura di sé. Perché Re Carlo rinuncia a COP29 Gli organizzatori del vertice speravano che il Re, da sempre impegnato nella difesa dell'ambiente, potesse prendere parte all'evento.

