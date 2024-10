Rapporto Gimbe sulla sanità: cresce la spesa familiare e curarsi al Sud è un rebus (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – La spesa sanitaria per le famiglie italiane ha registrato un’impennata del 10,3% nel 2023 e sono state quasi 4,5 milioni le persone che hanno rinunciato alle cure. Questi numeri, uniti al divario della spesa sanitaria pubblica pro capite di 889 euro rispetto alla media dei Paesi Ocse della Ue (52 miliardi di euro totali), alla crisi motivazionale del personale che abbandona il Ssn, alle diseguaglianze regionali e territoriali, alla migrazione sanitaria, ai tempi di attesa nei pronto soccorso affollati "dimostrano che la tenuta del Servizio sanitario nazionale è prossima al punto di non ritorno". La drammatica fotografia è scattata dal 7° Rapporto Gimbe sul Servizio sanitario nazionale. Salasso per le famiglie Rispetto al 2022, l’anno scorso i dati Istat hanno documentato che l’aumento della spesa sanitaria totale (+4. Quotidiano.net - Rapporto Gimbe sulla sanità: cresce la spesa familiare e curarsi al Sud è un rebus Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Lasanitaria per le famiglie italiane ha registrato un’impennata del 10,3% nel 2023 e sono state quasi 4,5 milioni le persone che hanno rinunciato alle cure. Questi numeri, uniti al divario dellasanitaria pubblica pro capite di 889 euro rispetto alla media dei Paesi Ocse della Ue (52 miliardi di euro totali), alla crisi motivazionale del personale che abbandona il Ssn, alle diseguaglianze regionali e territoriali, alla migrazione sanitaria, ai tempi di attesa nei pronto soccorso affollati "dimostrano che la tenuta del Servizio sanitario nazionale è prossima al punto di non ritorno". La drammatica fotografia è scattata dal 7°sul Servizio sanitario nazionale. Salasso per le famiglie Rispetto al 2022, l’anno scorso i dati Istat hanno documentato che l’aumento dellasanitaria totale (+4.

