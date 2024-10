Quarant' anni dopo il diploma la 5A di Geometri si ritrova E c' è anche l' amata prof di matematica

Quarant'anni dopo il diploma la 5°A di Geometri si ritrova. E c'è anche l'amata prof di matematica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lunedi si sono ritrovati quasi tutti i componenti della 5° A dell'Istituto Tecnico per Geometri di Forli Quarant'anni dopo il diploma al ristorante "Quel Castello di Diegaro". Era presente anche la loro stimatissima quanto simpatica ed amatissima insegnante di matematica Viva Ravaioli, segno Forlitoday.it - Quarant'anni dopo il diploma la 5°A di Geometri si ritrova. E c'è anche l'amata prof di matematica Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lunedi si sonoti quasi tutti i componenti della 5° A dell'Istituto Tecnico perdi Forliilal ristorante "Quel Castello di Diegaro". Era presentela loro stimatissima quanto simpatica ed amatissima insegnante diViva Ravaioli, segno

