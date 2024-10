Sport.quotidiano.net - Promozione, notte di recuperi. Il clou Consandolo-Mesola

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildifenderà questa sera (ore 20.30 a Santa Maria Codifiume) il primato in classifica contro il, reduce da due sconfitte consecutive, a Vado e ad Argenta con la Valsanterno. Andrea Dirani martedì ha tenuto a rapporto la squadra, beffata nei minuti finali in entrambe le partite. "Sono state due sconfitte immeritate – sottolinea l’allenatore rossoblù – contro due squadre forti, nate da due episodi. A questi livelli sono i dettagli che fanno la differenza. Sarà così anche con il, squadra arcigna, organizzata, con giocatori di valore". Nelsono indisponibili Cesano e Badjie, mentre nei castellani Guariento e Paganini. La bilancia dell’anno scorso pende dalla parte degli argentani, un pareggio in riva al Po e una vittoria ad Argenta. "E’ una trasferta molto insidiosa.