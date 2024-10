Processo Open Arms, parlamentari leghisti in piazza a Palermo il 18 a sostegno di Salvini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In piazza a sostegno di Matteo Salvini nel giorno dell’arringa della sua difesa nel Processo Open Arms. In un remake della manifestazione di deputati e senatori del Popolo della libertà davanti al palazzo di giustizia di Milano nel giorno di un’udienza del Processo Ruby che vedeva imputato Silvio Berlusconi, i parlamentari della Lega hanno organizzato un sit-in per il loro leader imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Ilfattoquotidiano.it - Processo Open Arms, parlamentari leghisti in piazza a Palermo il 18 a sostegno di Salvini Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Indi Matteonel giorno dell’arringa della sua difesa nel. In un remake della manifestazione di deputati e senatori del Popolo della libertà davanti al palazzo di giustizia di Milano nel giorno di un’udienza delRuby che vedeva imputato Silvio Berlusconi, idella Lega hanno organizzato un sit-in per il loro leader imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

