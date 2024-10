Prima si laurea con 110 e lode, poi sventa una rapina: la giornata “straordinaria” di un Carabiniere a Roma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una giornata di festa si è trasformata in un'azione di servizio per un giovane Carabiniere della Compagnia Roma Centro. Ieri mattina, dopo aver discusso la tesi di laurea in Scienze giuridiche e conseguito il voto di 110 e lode, il militare si stava recando nel quartiere Monti per festeggiare con la famiglia e due colleghi, quando ha assistito a una rapina ai danni di un turista. L'articolo Prima si laurea con 110 e lode, poi sventa una rapina: la giornata “straordinaria” di un Carabiniere a Roma . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unadi festa si è trasformata in un'azione di servizio per un giovanedella CompagniaCentro. Ieri mattina, dopo aver discusso la tesi diin Scienze giuridiche e conseguito il voto di 110 e, il militare si stava recando nel quartiere Monti per festeggiare con la famiglia e due colleghi, quando ha assistito a unaai danni di un turista. L'articolosicon 110 e, poiuna: la” di un

