Partita Italia-Israele. Lettera aperta di Rondine: “Avversari sì, nemici mai” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Partita Italia-Israele. Lettera aperta di Rondine: “Avversari sì, nemici mai” Proteggiamo gli “spazi terzi” come lo sport per tenere viva la possibilità del dialogo tra i popoli Rondine, chiamata a collaborare per preservare lo spirito agonistico positivo dello sport e della prossima Partita di calcio della Nazionale a Udine, rilancia invitando le Istituzioni coinvolte alla Cittadella della Pace di Arezzo per costruire iniziative che assicurino lo sport come naturale servizio alla pace. Comune obiettivo: garantire spazi sicuri dove la diversità possa continuare a coesistere nel riconoscimento dell’esistenza dell’altro, seppur nella divergenza di posizioni e visioni. Lanazione.it - Partita Italia-Israele. Lettera aperta di Rondine: “Avversari sì, nemici mai” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 –di: “sì,mai” Proteggiamo gli “spazi terzi” come lo sport per tenere viva la possibilità del dialogo tra i popoli, chiamata a collaborare per preservare lo spirito agonistico positivo dello sport e della prossimadi calcio della Nazionale a Udine, rilancia invitando le Istituzioni coinvolte alla Cittadella della Pace di Arezzo per costruire iniziative che assicurino lo sport come naturale servizio alla pace. Comune obiettivo: garantire spazi sicuri dove la diversità possa continuare a coesistere nel riconoscimento dell’esistenza dell’altro, seppur nella divergenza di posizioni e visioni.

