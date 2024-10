Papa Francesco: preghiamo il Rosario per chi subisce la pazzia della guerra (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi Papa Francesco all’Udienza generale ha rinnovato il suo invito a pregare il Rosario, affidando a Maria le popolazioni che subiscono la pazzia della guerra. Servizio di Paolo Fucili Papa Francesco: preghiamo il Rosario per chi subisce la pazzia della guerra TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco: preghiamo il Rosario per chi subisce la pazzia della guerra Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggiall’Udienza generale ha rinnovato il suo invito a pregare il, affidando a Maria le popolazioni che subiscono la. Servizio di Paolo Fuciliilper chilaTG2000.

Zelensky in Italia - l’incontro a Roma con la premier Meloni e Papa Francesco - Non sarà l’unico appuntamento di rilievo per il presidente ucraino, che venerdì 11 ottobre è atteso in Vaticano dal Papa Francesco che lo riceverà in udienza, come ha reso noto noto la Sala stampa della Santa Sede. . 30. È la terza volta che il Papa e Zelensky si incontrano, dopo l’udienza in Vaticano del 13 maggio 2023, e dopo l’incontro bilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice ... (Open.online)

Papa Francesco : lo spirito unisce la Chiesa. Preghiera per la pace - . Servizio di Paolo Fucili The post Papa Francesco: lo spirito unisce la Chiesa. Lo ha detto il papa al termine dell’udienza generale oggi in piazza San Pietro. Preghiera per la pace first appeared on TG2000. Affidiamo a Maria le sofferenze e il desiderio di pace delle popolazioni che subiscono la pazzia della guerra. (Tv2000.it)

Francesco Chimirri - la figlia : «Giuseppe Sortino si è messo in mezzo - papà voleva risarcire il danno». Indagato anche il figlio della vittima - L'indagine sulla morte del pizzaiolo e tiktoker Francesco Chimirri, 44 anni, ucciso lunedì 7 ottobre, si allarga. Oltre a Giuseppe Sortino, 37enne viceispettore della... (Leggo.it)