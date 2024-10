Orban al Parlamento: l'Ue deve cambiare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 10.25 "L'Ue deve cambiare". Così il premier ungherese Orban all'Eurocamera."Vogliamo avanzare proposte per garantire sicurezza,pace e prosperità". I migranti? "L'asilo non funziona. L'immigrazione clandestina ha alimentato violenza sulle donne, antisemitismo e omofobia":entri "solo chi ha avuto l'autorizzazione prima",servono "hotspot fuori dall'Ue". Alla transizione verde manca pianificazione, afferma."Le politiche climatiche sono applicate senza politiche industriali. Scopo dell'Ungheria è avere un accordo sulla competitività". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 10.25 "L'Ue". Così il premier unghereseall'Eurocamera."Vogliamo avanzare proposte per garantire sicurezza,pace e prosperità". I migranti? "L'asilo non funziona. L'immigrazione clandestina ha alimentato violenza sulle donne, antisemitismo e omofobia":entri "solo chi ha avuto l'autorizzazione prima",servono "hotspot fuori dall'Ue". Alla transizione verde manca pianificazione, afferma."Le politiche climatiche sono applicate senza politiche industriali. Scopo dell'Ungheria è avere un accordo sulla competitività".

