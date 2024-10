Ilrestodelcarlino.it - Mea culpa dei giocatori, Filippi resta in sella

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Recanatese prova, per l’ennesima volta, a ricompattarsi per cercare di uscire da questo tunnel della crisi che sembra infinito. Ieri, dopo l’ennesima sconfitta subita stavolta a Roma, la ripresa degli allenamenti nella quale è stata ribadita, daileopardiani, l’assunzione di piena responsabilità di quanto sta avvenendo e "salvando", almeno per il momento, la panchina dell’allenatore Giacomo. Per la verità il destino del tecnico siciliano, per alcune ore, è stato quantomeno traballante visto che la dirigenza (o una parte di essa) sembrava orientata, senza se e senza ma dopo la sesta sconfitta consecutiva, all’esonero ma il gruppo pare che abbia fatto "mea" e allora, almeno sino al match col Notaresco, si andrà avanti così.