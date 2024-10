Maltempo, un uomo disperso nel Piave (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 15.24 Un uomo è disperso nel fiume Piave, in Veneto, a causa delle forte precipitazioni che hanno investito la Penisola, soprattutto al Nord. L'uomo disperso, un 78enne, è tra i soci del ponte di barca di Fossalta, nel Veneziano. Mentre sganciava le barche per favorire il deflusso della piena, è scivolato in acqua e non è più riemerso In Trentino sotto osservazione i fiumi Sarca e Chiese. Nel Genovese isolati i circa 30 residenti di una frazione di Masone. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 15.24 Unnel fiume, in Veneto, a causa delle forte precipitazioni che hanno investito la Penisola, soprattutto al Nord. L', un 78enne, è tra i soci del ponte di barca di Fossalta, nel Veneziano. Mentre sganciava le barche per favorire il deflusso della piena, è scivolato in acqua e non è più riemerso In Trentino sotto osservazione i fiumi Sarca e Chiese. Nel Genovese isolati i circa 30 residenti di una frazione di Masone.

