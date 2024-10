LIVE Sinner-Shelton 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 vince il primo set nonostante il 95% di prime del rivale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Scambio più lungo della partita. Shelton tiene bene botta, Sinner spinge con il diritto lungolinea e chiude con la volée di diritto. 0-1 Battuta vincente dell’americano. 40-15 Servizio e diritto lungolinea di Shelton. 30-15 Ancora una risposta sbagliata da Sinner sulla seconda dell’avversario. 15-15 Sinner si fa ancora sentire con il diritto, Shelton in grande difficoltà quando deve rincorrere. 15-0 Lunga la risposta di Sinner su una rara seconda di Shelton. Inizia il secondo set, ancora con Shelton in battuta. 7.17 L’azzurro aveva salvato due palle break importanti sull’1-2. 7.16 Sinner non aveva ottenuto punti in risposta sino al 4-4. Poi ha piazzato il break alla prima occasione disponibile. Per Shelton un primo set davvero frustrante. Ha messo in campo 21 prime di servizio su 22, ottenendo l’81% dei punti. Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 vince il primo set nonostante il 95% di prime del rivale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Scambio più lungo della partita.tiene bene botta,spinge con il diritto lungolinea e chiude con la volée di diritto. 0-1 Battutante dell’americano. 40-15 Servizio e diritto lungolinea di. 30-15 Ancora una risposta sbagliata dasulla seconda dell’avversario. 15-15si fa ancora sentire con il diritto,in grande difficoltà quando deve rincorrere. 15-0 Lunga la risposta disu una rara seconda di. Inizia il secondo set, ancora conin battuta. 7.17 L’azzurro aveva salvato due palle break importanti sull’1-2. 7.16non aveva ottenuto punti in risposta sino al 4-4. Poi ha piazzato il break alla prima occasione disponibile. Perunset davvero frustrante. Ha messo in campo 21di servizio su 22, ottenendo l’81% dei punti.

