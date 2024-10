L’attaccante del Chelsea Palmer è stato nominato giocatore inglese dell’anno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 23:08:53 Ecco quanto riportato poco fa: Cole Palmer è stato nominato giocatore dell’anno maschile dell’Inghilterra per il 2023-24. L’attaccante del Chelsea era in cima alla lista per il premio davanti a Jude Bellingham e Bukayo Saka, che sono arrivati ??rispettivamente secondo e terzo. Palmer, 22 anni, ha vissuto una stagione decisiva nel 2023-24, facendo il suo debutto con l’Inghilterra nel novembre 2023 nella vittoria per 2-0 su Malta. Ora ha nove presenze con l’Inghilterra e ha segnato due gol, il secondo dei quali è arrivato nella finale di Euro 2024 che alla fine si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro la Spagna. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 23:08:53 Ecco quanto riportato poco fa: Colemaschile dell’Inghilterra per il 2023-24.delera in cima alla lista per il premio davanti a Jude Bellingham e Bukayo Saka, che sono arrivati ??rispettivamente secondo e terzo., 22 anni, ha vissuto una stagione decisiva nel 2023-24, facendo il suo debutto con l’Inghilterra nel novembre 2023 nella vittoria per 2-0 su Malta. Ora ha nove presenze con l’Inghilterra e ha segnato due gol, il secondo dei quali è arrivato nella finale di Euro 2024 che alla fine si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro la Spagna.

Rissa finale in Chelsea-Nottingham - Cole Palmer è un alieno : il suo atteggiamento è sorprendente - Cole Palmer ha preferito non prendere parte alla rissa generatasi in campo nel finale di Chelsea-Nottingham. Un atteggiamento molto particolare.Continua a leggere . (Fanpage.it)

All’asta la maglia del Chelsea di Cole Palmer del Brighton che ha segnato quattro gol - La stella inglese ha visto quello che era stato un ottimo inizio di stagione raggiungere nuove vette contro i Seagulls, colpendo anche il palo e vedendo un gol annullato per fuorigioco nella vittoria per 4-2 dello Stamford Bridge. . Il prossimo appuntamento per Palmer sarà lo scontro di Premier ... (Justcalcio.com)

Chelsea-KAA Gent (Conference League - 03-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici. Palmer - Fofana - Chilwell e Lavia fuori lista - Dopo una partenza stagionale stentata, e qualche rischio di troppo corso contro il […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il Chelsea è il grande favorito per la vittoria finale in questa competizione anche se per ora non è dato sapere quante energie saranno riservate alla Conference ... (Infobetting.com)