«La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Lasciatemi stare che l’ammazzo. Io sono di Rozzano». Parole che Fedez avrebbe pronunciato durante una rissa al The Club. E che ora emergono dagli atti dell’inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan. Ma il sindaco di Rozzano, cittadina alla periferia sud di Milano, non ci sta. E in un videomessaggio pubblicato sul sito del comune e sui social ribatte (anche senza mai nominarlo) al rapper. Fedez stona in concerto per problemi tecnici: «Stoppala». Iodonna.it - «La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Lasciatemi stare che l’ammazzo. Io sono di Rozzano». Parole che Fedez avrebbe pronunciato durante una rissa al The Club. E che ora emergono dagli atti dell’inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan. Ma il sindaco di Rozzano, cittadina alla periferia sud di Milano, non ci sta. E in un videomessaggio pubblicato sul sito dele sui social ribatte (anche senza mai nominarlo) al rapper. Fedez stona in concerto per problemi tecnici: «Stoppala».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sydney Sibilia : "Per capire gli 883 devi partire dal punk. La nostra serie è venuta bene perché è sincera" - A 42 anni, Sydney Sibilia è uno dei registi più apprezzati e riconosciuti della sua generazione. Dopo aver diretto la trilogia di Smetto quando voglio, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e Mixed by Erry è al debutto come ideatore e regista di una serie tv su Sky con Hanno ucciso l'Uomo... (Today.it)

Sanità - Magi (Sumai) : “Bene Dl anti violenza - accolta nostra proposta multe” - (Adnkronos) – "Bene il Dl anti violenza, per noi è un ottimo passo per cominciare ad affrontare l'odioso fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Come Sumai siamo soddisfatti anche perché il ministro ... (Webmagazine24.it)

Sanità - Magi (Sumai) : “Bene Dl anti violenza - accolta nostra proposta multe” - Come Sumai siamo soddisfatti anche perché il ministro della Salute Orazio Schillaci ha accolto una nostra proposta di pena pecuniaria. Quindi, oltre al carcere (fino a 5 anni di detenzione) il […]. (Adnkronos) – "Bene il Dl anti violenza, per noi è un ottimo passo per cominciare ad affrontare ... (Periodicodaily.com)

La sindaca di Campobasso non ci sta : “La nostra acqua a Benevento e noi a secco” - Parla subito di quello che è accaduto nel fine settimana. Innanzi tutto la diminuzione del flusso idrico per la Campania e in particolare per la città di Benevento andando in deroga alla convenzione tra le due regioni. Poi chiediamo di evitare le chiusure diurne e di programmare per tempo quelle ... (Anteprima24.it)

F1 - Lando Norris : “Non mi aspettavo che andasse così bene. La Ferrari è la nostra rivale più vicina” - Sono contento di aver detto la mia”. Carlos Sainz e Charles Leclerc sono i nostri rivali più duri”. Lando Norris continua inesorabilmente a rosicchiare punti su Max Verstappen. . Visibilmente soddisfatto il pilota della McLaren che, in zona mista, ha analizzato quanto fatto in pista: “Sono felice ... (Oasport.it)