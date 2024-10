Joker: Folie à Deux, Lady Gaga sarebbe rimasta scioccata dalle recensioni negative (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da diverse fonti, la cantante vorrebbe lasciarsi subito alle spalle la delusione per il film Il primo Joker era stato un grande successo, arrivando a superare addirittura il traguardo del miliardo di dollari al botteghino mondiale e mettendo d'accordo sia i fan dei fumetti che gli spettatori occasionali su una storia basata sul supercriminale della DC. Un sequel sembrava scontato dopo il grande successo, ma la reazione a Joker: Folie à Deux è stata meno entusiasta, per usare un eufemismo. Il nuovo capitolo continua la storia dell'originale, con l'aggiunta di alcuni personaggi dei fumetti DC come Harley Quinn e Harvey Dent. La prima è interpretata dalla cantante/attrice Lady Gaga e il regista Todd Phillips ha Movieplayer.it - Joker: Folie à Deux, Lady Gaga sarebbe rimasta scioccata dalle recensioni negative Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da diverse fonti, la cantante vorrebbe lasciarsi subito alle spalle la delusione per il film Il primoera stato un grande successo, arrivando a superare addirittura il traguardo del miliardo di dollari al botteghino mondiale e mettendo d'accordo sia i fan dei fumetti che gli spettatori occasionali su una storia basata sul supercriminale della DC. Un sequel sembrava scontato dopo il grande successo, ma la reazione aè stata meno entusiasta, per usare un eufemismo. Il nuovo capitolo continua la storia dell'originale, con l'aggiunta di alcuni personaggi dei fumetti DC come Harley Quinn e Harvey Dent. La prima è interpretata dalla cantante/attricee il regista Todd Phillips ha

