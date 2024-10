Jesi / Taurus Basket e Basket Academy annunciano il nuovo logo social (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Settore giovanile: la già avviata collaborazione tra i due club per un progetto concreto a disposizione della città e delle famiglie Jesine Jesi, 9 ottobre 2024 – Il nuovo settore giovanile nato oramai da diverse settimane dalla collaborazione tra Basket Jesi Academy e Taurus Basket Jesi, che conta dieci squadre ai nastri di partenza e 250 ragazzini del mini Basket, ha prodotto un nuovo logo ed una nuova pagina social, facebook ed istagram, per informare sull’attività in atto: Jesi Basket Academy Taurus A sostegno di tale iniziativa come lancio della nuova pagina si legge che “Avevamo promesso un logo comune che fonde in un’immagine due realtà che hanno saggiamente deciso di unirsi in un progetto avvincente. .com - Jesi / Taurus Basket e Basket Academy annunciano il nuovo logo social Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Settore giovanile: la già avviata collaborazione tra i due club per un progetto concreto a disposizione della città e delle famigliene, 9 ottobre 2024 – Ilsettore giovanile nato oramai da diverse settimane dalla collaborazione tra, che conta dieci squadre ai nastri di partenza e 250 ragazzini del mini, ha prodotto uned una nuova pagina, facebook ed istagram, per informare sull’attività in atto:A sostegno di tale iniziativa come lancio della nuova pagina si legge che “Avevamo promesso uncomune che fonde in un’immagine due realtà che hanno saggiamente deciso di unirsi in un progetto avvincente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Miwa subito vincente nel nuovo palazzetto : battuto il Basket Taranto - I Boars chiudono avanti 22-20 il primo quarto, con una tripla allo scadere di Miraglia. 5; Mercurio V. ; Murolo A. Partenza non ottimale per la Miwa, che va sotto 6-13 a metà quarto, costringendo alla sospensione coach Parrillo. Il timeout degli ospiti, tuttavia, non sortisce gli effetti desiderati, i Boars, infatti, allungano definitivamente, conquistando la prima vittoria stagionale con il ... (Anteprima24.it)

Folgore Fucecchio - via al nuovo campionato. Il debutto è contro l’Union Basket Prato - Prende il via domani alle 18 dal proprio palazzetto la nuova avventura in Serie C Unica della Folgore Fucecchio di Marco Pistolesi. Adesso Gazzarrini e compagni sono pronti a mettere in campo quanto fatto finora per cominciare fin da subito a trascinare il pubblico fucecchiese, che in casa Folgore si augurano sia numeroso fin da questa prima partita casalinga. (Sport.quotidiano.net)

Monologo e vittoria da lode al debutto in campionato per il nuovo Chieti Basket 1974 - Vince e convince al debutto in campionato il nuovo Chieti Basket 1974, che sfrutta a dovere il fattore campo e strapazza il malcapitato Latina. Una prova davvero sontuosa quella che ha offerto davanti al suo pubblico la squadra teatina, che ha imposto il proprio ritmo fin dalla palla a due... (Chietitoday.it)