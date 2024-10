Israele, raid su Jabaliya: “47 morti”. Il messaggio Usa: “Sinwar è vivo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che Yahya Sinwar sia vivo e che probabilmente si nasconde in un tunnel di Gaza, vicino agli ostaggi israeliani. A dirlo è stato l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, secondo cui il leader di Hamas "resta colui che prende le decisioni: noi crediamo che sia vivo e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che Yahyasiae che probabilmente si nasconde in un tunnel di Gaza, vicino agli ostaggi israeliani. A dirlo è stato l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, secondo cui il leader di Hamas "resta colui che prende le decisioni: noi crediamo che sia

Usa - l’annuncio : “Sinwar è vivo ed è a Gaza” - Secondo Brett McGurk, delegato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Sinwar rimane al comando delle operazioni del gruppo e si crede che tenga ostaggi nelle vicinanze del luogo in cui si nasconde. Gli Stati Uniti hanno confermato che Yahya Sinwar, leader di Hamas, è vivo e si trova probabilmente nascosto in un tunnel sotterraneo a Gaza. (Thesocialpost.it)

Hezbollah : ucciso anche Saffiedine - successore di Nasrallah. Raid mirato di Israele a Beirut. Hamas : Sinwar è vivo - Raid mirato di Israele a Beirut. Sarebbe stato ucciso subito dagli israeliani, il successore e cugino del defunto Nasrallah alla guida di Hezbollah, Hashem Saffiedine, sarebbe effettivamente stato ucciso in un raid mirato israeliano nella zona di Beirut e Israele ne avrebbe le conferme, secondo quanto scrive l'agenzia saudita Al Hadath questa mattina L'articolo Hezbollah: ucciso anche ... (Firenzepost.it)

Nessun accordo e guerra regionale : i piani di Sinwar - che è ancora vivo - Yahya Sinwar sarebbe vivo, starebbe ancora prendendo decisioni cruciali per Hamas, avrebbe indurito le sue posizioni, sarebbe diventato fatalista dopo quasi un anno di guerra a Gaza, non avrebbe alcuna intenzione di raggiungere un accordo con Israele e anzi sarebbe determinato a vederlo coinvolto in un conflitto più ampio in Medio Oriente. (Iltempo.it)

Il giallo di Sinwar : il capo di Hamas è vivo? Scontro tra gli 007 - Ma il risultato non è stato quello atteso. Riteniamo che Sinwar sia vivo e al solito stia usando ostaggi come scudi umani”. Ma funzionari dell’intelligence militare israeliana, citati in forma anonima dalla radio militare, ritengono invece che “i recenti messaggi attribuiti al capo di Hamas, Yahya Sinwar, non siano stati scritti personalmente da lui”. (Quotidiano.net)

Media - 'fonti israeliane ritengono per ora che Sinwar sia vivo' - Al momento non ci sono altre conferme, né una posizione ufficiale dell'Idf sul tema. Le autorità comunque stanno esplorando anche altri scenari, in particolare data la recente campagna di bombardamenti di Israele che ha preso di mira i tunnel nelle aree in cui si ritiene che Sinwar si nasconda. . Fonti della sicurezza riferiscono che Yahya Sinwar, il principale leader di Hamas nella Striscia di ... (Quotidiano.net)