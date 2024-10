Inzaghi a tutela della sua Inter: doppio impegno ma unico focus! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Campo ed extra campo tengono impegnato Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter risponde ai suoi doveri, restando concentrato al massimo in protezione della squadra. PRIMO impegno – Giornata particolarmente importante per Simone Inzaghi, che si ritrova ad essere impegnato su due fronti diversi, tuttavia convergenti sempre verso lo stesso unico centro: l’Inter. Questa mattina il tecnico piacentino è stato ascoltato dalla Squadra Mobile in merito all’Inchiesta sugli ultras nerazzurri e rossoneri avviata dalla Procura di Milano. Inzaghi è stato il primo dei tesserati ad andare a colloquio dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Fatti, nello specifico, che si riferiscono all’Intercettazione telefonica di Marco Ferdico, uno degli esponenti di spicco degli ultrà dell’Inter, arrestato la scorsa settimana. Inter-news.it - Inzaghi a tutela della sua Inter: doppio impegno ma unico focus! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Campo ed extra campo tengono impegnato Simone. L’allenatore dell’risponde ai suoi doveri, restando concentrato al massimo in protezionesquadra. PRIMO– Giornata particolarmente importante per Simone, che si ritrova ad essere impegnato su due fronti diversi, tuttavia convergenti sempre verso lo stessocentro: l’. Questa mattina il tecnico piacentino è stato ascoltato dalla Squadra Mobile in merito all’Inchiesta sugli ultras nerazzurri e rossoneri avviata dalla Procura di Milano.è stato il primo dei tesserati ad andare a colloquio dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Fatti, nello specifico, che si riferiscono all’cettazione telefonica di Marco Ferdico, uno degli esponenti di spicco degli ultrà dell’, arrestato la scorsa settimana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - per Inzaghi sosta diversa! Oggi impegno per Barella – CdS - Comunque vada, questo gruppo, che riprenderà i lavori domani, sarà ringalluzzito dai giovani della Primavera. Non subito Nicolò Barella. L’Inter monitora le condizioni di due giocatori CONDIZIONI – Tra i big andati in nazionale Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, che però saranno guardati dai rispettivi CT (Spalletti e Vincenzo Montella) con un occhio di riguardo. (Inter-news.it)

Inzaghi : «Inter - impegno giusto ma non sono soddisfatto! Due episodi» - I ragazzi hanno fatto una partita di cuore, ma è un pareggio che non ci soddisfa per quello che abbiamo creato, ma onore al Genoa. Ho messo dentro Asllani e dovevamo gestire meglio la palla. Poca lucidità in campo, Inzaghi spiega il cambio POCA LUCIDITA – Simone Inzaghi commenta la partita del difensore tedesco, fino ad arrivare all’errore commesso in occasione del rigore concesso: «Bisseck ha ... (Inter-news.it)

Inzaghi avverte : «Rivali? Tutte rinforzate. L’Inter aumenterà l’impegno!» - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inzaghi avverte: «Rivali? Tutte rinforzate. Il mio centrocampo deve avere qualità e quello dell’Inter ce l’ha. (Inter-news.it)