'Inganno', Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti: «Nella finzione raccontiamo il vero pregiudizio» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arriva su Netflix il 9 ottobre la miniserie Inganno con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Diretta da Pappi Corsicato, Inganno si basa sulla serie britannica Gold Digger creata da Marnie Dickens, ma gli sceneggiatori nostrani – Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero – hanno fatto un lavoro straordinario nell'adattare la storia al contesto italiano, con tutti i suoi tabù. Del resto, Inganno racconta la complicata storia d'amore tra Gabriella (Monica Guerritore) – proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, elegante e fiera dei suoi sessant'anni – ed Elia (Giacomo Gianniotti), affascinante, vitale e soprattutto coetaneo del suo figlio maggiore. vero amore o truffa? La tensione psicologica della serie deriva – in fondo – dal semplice pregiudizio nei confronti di una relazione che fuoriesce dai binari dell'ordinario.

Su Netflix ‘Inganno’ - Monica Guerritore contro i tabù del sesso over 60 - Quello che è scandaloso è raccontarlo con infingimenti”. Così Monica Guerritore all’Adnkronos, in […]. Nel thriller sentimentale l'attrice si innamora di un giovane affascinante e ambiguo interpretato da Giacomo Gianniotti “Non mi sembra così scandaloso che una donna di 60 anni, come lo sono io, abbia una relazione con un ragazzo molto più giovane di lei. (Sbircialanotizia.it)

Inganno - travolti dalla passione : Intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti sulla miniserie Netflix - Per la prima volta insieme sul grande schermo, Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti interpretano alla perfezione e con grande sintonia i protagonisti di Inganno, dal 9 ottobre su Netflix. Parlare con loro è stato un vero piacere. Ecco la nostra intervista. (Comingsoon.it)

Monica Guerritore sfida le convenzioni nella serie Netflix “Inganno” - – ha spiegato l’attrice – Quindi in Italia questo concetto è molto radicato. Dal 9 ottobre arrivano i sei episodi diretti da Pappi Corsicato basati sulla serie britannica Gold Digger. E ci vuole un po’ di tempo per muoverlo, che dopo che si sviluppa, dopo che fa i figli, dopo che li cresce, e poi i figli vanno via, cosa è? Un guscio vuoto?». (Amica.it)