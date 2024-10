Incontro sulla patente a crediti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "L’introduzione della patente a crediti poteva prevedere un adeguato periodo transitorio che, ahimè, non è stato concesso. In questo settore siamo però abituati a rimboccarci le maniche e nonostante la partenza a singhiozzo, accogliamo questo nuovo accredito come un’opportunità per qualificare ulteriormente le imprese e garantire maggior sicurezza nei cantieri". Così Simone Giglietti (foto), componente della presidenza di Cna Macerata, durante l’Incontro formativo organizzato dall’associazione sulla patente a crediti nei cantieri edili. L’Incontro, a cui era possibile partecipare anche online, ha visto la presenza attiva di tanti imprenditori e tecnici dei settori coinvolti, con molte domande da parte del pubblico, interessato ad approfondire le novità legislative che impatteranno su imprese e lavoratori autonomi. Ilrestodelcarlino.it - Incontro sulla patente a crediti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "L’introduzione dellapoteva prevedere un adeguato periodo transitorio che, ahimè, non è stato concesso. In questo settore siamo però abituati a rimboccarci le maniche e nonostante la partenza a singhiozzo, accogliamo questo nuovo accredito come un’opportunità per qualificare ulteriormente le imprese e garantire maggior sicurezza nei cantieri". Così Simone Giglietti (foto), componente della presidenza di Cna Macerata, durante l’formativo organizzato dall’associazionenei cantieri edili. L’, a cui era possibile partecipare anche online, ha visto la presenza attiva di tanti imprenditori e tecnici dei settori coinvolti, con molte domande da parte del pubblico, interessato ad approfondire le novità legislative che impatteranno su imprese e lavoratori autonomi.

