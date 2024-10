Il nuovo film di Christopher Nolan con Matt Damon arriva nel 2026 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Christopher Nolan, dopo la scommessa vinta di Oppenheimer, prosegue nel suo rapporto professionale con la Universal e mette in cantiere il suo prossimo film. Protagonista già designato: Matt Damon. Formato di ripresa: IMAX, naturalmente. Comingsoon.it - Il nuovo film di Christopher Nolan con Matt Damon arriva nel 2026 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), dopo la scommessa vinta di Oppenheimer, prosegue nel suo rapporto professionale con la Universal e mette in cantiere il suo prossimo. Protagonista già designato:. Formato di ripresa: IMAX, naturalmente.

