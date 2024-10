Il Consorzio Chianti aderisce a Vitævino, campagna europea per difendere il settore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - Il Consorzio Vino Chianti aderisce a Vitævino, la campagna di sensibilizzazione lanciata in tutta Europa per chiedere il riconoscimento del consumo responsabile e moderato di vino come fattore importante per uno stile di vita sano ed equilibrato. L’iniziativa nasce dalla volontà di numerose associazioni italiane ed europee del settore per reagire contro le campagne di demonizzazione del vino avvenute negli ultimi mesi. La prima iniziativa realizzata per la campagna è il sito www.Vitævino.org, dove chiunque può sottoscrivere per condivisione la dichiarazione che sostiene il ruolo del vino nella società e ne difende il patrimonio culturale. Lanazione.it - Il Consorzio Chianti aderisce a Vitævino, campagna europea per difendere il settore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - IlVino, ladi sensibilizzazione lanciata in tutta Europa per chiedere il riconoscimento del consumo responsabile e moderato di vino come fattore importante per uno stile di vita sano ed equilibrato. L’iniziativa nasce dalla volontà di numerose associazioni italiane ed europee delper reagire contro le campagne di demonizzazione del vino avvenute negli ultimi mesi. La prima iniziativa realizzata per laè il sito www..org, dove chiunque può sottoscrivere per condivisione la dichiarazione che sostiene il ruolo del vino nella società e ne difende il patrimonio culturale.

