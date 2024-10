Iodonna.it - Il capospalla più divisivo della moda si prepara a conquistare il guardaroba di stagione. Grazie a modelli raffinati e abbinamenti inaspettati

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Make pile great again. In una delle puntate più note e amate de Il Testimone, era Pif a pronunciare questa disperata richiesta nientemeno che alla potentissima Anna Wintour. Il giornalista e futuro regista, in ogni caso, aveva visto, forse inconsapevolmente, in un capo a lungo bistrattato e ignorato del potenziale fashion. Tanto che oggi la giacca pile donna è protagonista dello street style.