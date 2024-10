Idf avverte: "Attacchiamo sud Libano" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 12.40 Le forze di difesa israeliane (Idf)hanno diramato un nuovo avviso alla popolazione del Libano meridionale, invitandola a "stare attenta" poiché le truppe "continuano ad attaccare le posizioni di Hezbollah" nella regione. "Per la vostra sicurezza vi è vietato tornare alle vostre case fino a nuovo avviso", afferma il portavoce delle Idf Avichay Adraee su X. "Chiunque si diriga a Sud mette in pericolo la propria vita". Israele ha già diramato ordini di evacuazione per oltre 100 villaggi e quartieri nel Libano meridionale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 12.40 Le forze di difesa israeliane (Idf)hanno diramato un nuovo avviso alla popolazione delmeridionale, invitandola a "stare attenta" poiché le truppe "continuano ad attaccare le posizioni di Hezbollah" nella regione. "Per la vostra sicurezza vi è vietato tornare alle vostre case fino a nuovo avviso", afferma il portavoce delle Idf Avichay Adraee su X. "Chiunque si diriga a Sud mette in pericolo la propria vita". Israele ha già diramato ordini di evacuazione per oltre 100 villaggi e quartieri nelmeridionale.

