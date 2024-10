Google, DOJ propone scissione per chiudere azione per monopolio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Il Dipartimento della Giustizia Usa avrebbe proposto una scissione di alcune divisioni di Google per chiudere l’azione legale per monopolio nei motori di ricerca in corso contro l’azienda. Lo riferisce Bloomberg. La raccomandazione sarebbe stata presentata formalmente dal DOJ in una recente udienza della corte federale che sta esaminando il caso. Tra gli asset che Google potrebbe cedere il sistema operativo Android, il browser Chrome. Dovrebbero poi cessare i pagamenti per rendere Google il motore di ricerca di default. L'articolo Google, DOJ propone scissione per chiudere azione per monopolio proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Il Dipartimento della Giustizia Usa avrebbe proposto unadi alcune divisioni diperl’legale pernei motori di ricerca in corso contro l’azienda. Lo riferisce Bloomberg. La raccomandsarebbe stata presentata formalmente dal DOJ in una recente udienza della corte federale che sta esaminando il caso. Tra gli asset chepotrebbe cedere il sistema operativo Android, il browser Chrome. Dovrebbero poi cessare i pagamenti per rendereil motore di ricerca di default. L'articolo, DOJperperproviene da Ildenaro.it.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Google, DOJ propone scissione per chiudere azione per monopolio - Roma, 9 ott. (askanews) – Il Dipartimento della Giustizia Usa avrebbe proposto una scissione di alcune divisioni di Google per chiudere l’azione legale per monopolio nei motori di ricerca in corso con ... (askanews.it)

Lo smartphone capisce se è stato rubato e si blocca: Google lancia l'antifurto di Android - Google ha dato il via al lancio di una serie di funzionalità che proteggeranno il vostro smartphone dai ladri, ancora di più. (tech.everyeye.it)

Trump trumpeggia su Google, ecco come e perché - Dopo le bordate a Facebook, Trump designa un nuovo nemico: Google. Per il tycoon le ricerche favorirebbero l'avversaria mentre tenderebbero a privilegiare le news negative sul suo conto. Intanto Meta ... (startmag.it)